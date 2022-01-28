Соревнования в разделе фулл-контакт, отбор на первенство СКФО, прошли в спортивной школе имени М. А. Дахкильгова в сельском поселении Долаково. На турнире собралось более 250 юных спортсменов 9 весовых категорий со всех уголков региона, которые прошли муниципальный этап, и вышли на республиканский уровень. Тем ценнее победы кадетов под руководством своего тренера Муслима Картоева.

Три воспитанника ГКК заняли первые места (Ислам Костоев из Ачалуков 2006 г. р., Цороев Исмаил из Долаково 2008 г. р., Тумгоев Шамиль 2010 г. р.), двое — второе место (Саутиев Магомед из Яндаре 2007 г. р., Яндиев Амир из Дачного 2009 г. р.), одно — третье (Яндиев Идрис из Дачного 2005 г. р.). Из десяти кадетов — шестеро завоевали медали различного достоинства.

По словам Муслима Картоева, подготовка к этим соревнованиям, прошедшим на хорошем уровне, проводилась с сентября прошлого года. Теперь начинается подготовка к турниру СКФО в дагестанском Избербаше.

«Судьи на соревнованиях были квалифицированные, имеющие свои категории. Конкуренция серьёзная, ребята хорошо подготовились. Иногда сложновато было определить победителя, но у судей чёткая установка — следовать правилам Федерации кикбоксинга России. На них они опирались и выносили объективные решения», — рассказал газете «Ингушетия» мастер спорта России по кикбоксингу, судья всероссийской категории, призёр и многократный победитель многих соревнований Идрис Аушев.

Необходимо отметить, что в Ингушетии очень много заслуженных, хороших тренеров по кикбоксингу, поэтому конкуренция на соревнованиях была сильной и бескомпромиссной.

«В республике этот вид спорта популярен давно, и количество желающих проявить себя в нём с каждым днём становится больше. В прошлом году на первенство Европы поехали двое от нашей республики, и они стали победителями», — поделился мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Европы по кикбоксингу Мовсар Кодзоев.