— На душе самые позитивные эмоции, — улыбнулся Муса Евлоев. — Только я с ковра вернулся в разминочный зал, еще до награждения, нас встретили наш президент Михаил Мамиашвили с президентом ОКР Станиславом Поздняковым, вручили памятные медали, потому что часть команды уже завтра возвращается в нашу страну, а я остаюсь. Все-таки, я капитан команды, а наша сборная еще не закончила выступления в Токио, завтра будем болеть за Артема, чтобы он добыл еще одну медаль. Я сюда приехал только за золотой медалью, и я доволен, но ничего особенного пока не испытываю. Также было и после первого чемпионата мира. Да, я рад, что на моей шее олимпийское золото, ведь дорога к этой медали была долгой.

— По началу соревнований борьба у вас шла тяжело. С чем это связано?

— У меня всегда сложновато идет начало турнира, да и соперники попались непредсказуемые, которых надо было сдерживать. Благодаря тренерам, удалось победить во всех схватках и стать чемпионом. Спасибо им за то, что они все для нас делают. Наши борцы самые сильные!

— Что-то изменилось из-за переноса Олимпийских игр на один год?

— Разницы никакой нет, я в 2020 году со всеми лидерами веса отборолся, всех обыграл, а сейчас победил на Олимпийских играх. Более того, уже через два месяца у нас будет послеолимпийский полноценный чемпионат мира, и если тренерский штаб меня выставит — я готов бороться.

— А отдохнуть после долгожданного завоеванного золота?

— Отдохну дней десять, может быть две недели — и приеду на сбор, готовиться к новым вызовам, ведь новый олимпийский цикл уже стартовал, до Олимпиады всего три года. Я получаю удовольствие от процесса, я получаю удовольствие от борьбы. Ложусь спать с мыслями о борьбе, просыпаюсь и думаю о ковре, и выходить на ковер — это самое легкое из всего, что есть в жизни. Поэтому, жду новые старты. Да, подготовка тяжелая, от тренировок я иногда устаю, но соревнования — это праздник. Особенно если подошел в хорошей форме и выиграл — не зря держал режим, диету и питание, отказывался от прогулок с друзьями.

— Совершенно случайно я заметил, что на заставке вашего телефона стоит та медаль, которая сейчас красуется на вашей груди...

— Да, как только прошла презентация олимпийских медалей Игр в Токио, я сразу скачал себе на телефон фотку золотой медали и поставил на заставку. Каждый день я смотрел в телефон и мечтал ее завоевать. И вот она здесь (показывает на грудь, прим.). Более того, я телефон из-за этого не менял, все ждал, когда доберусь до Токио.

— А сейчас поменяете заставку?

— Посмотрим. Возможно, поставлю медаль Игр в Париже-2024. (улыбается)

— Во Владивостоке с Абдулрашидом Садулаевым встречались?

— Вольники приехали чуть позже нас, и в зале мы не пересекались, все-таки у нас разная подготовка, тем более, когда команды готовятся на Олимпийские игры. Но мы виделись, разговаривали, прикалывались. Он мне сказал: мы с тобой вернемся из Токио с золотыми медалями. Абдулрашид, твоя очередь! Пользуясь случаем, желаю удачи нашим братьям-вольникам.

— В Калининграде ваш финал транслировали в кинотеатре, знаете?

— Нет, пока что не слышал и не видел. Вы же знаете, что я не любитель социальных сетей, телефонов, и вообще редко на что-то отвлекаюсь. Сейчас, когда возьму в руки телефон, постараюсь ответить на все поздравления, и потом полистаю ленту в «инстаграме» — наверное, увижу. Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел, а особенно Калининград, Москву и Ингушетию, спасибо большое!

— Ваш родной брат на всех соревнованиях рядом, но в Токио из-за ковидных ограничений он прилететь не смог.

— Пусть сегодня он не в Токио, но он рядом, на связи, и даже перед финалом мы разговаривали. Мои тренера для меня делают все, что нужно. Обычно, Иса рядом со мной с утра до вечера, сейчас целыми днями рядом Давид Акопович Кадилов, мой личный тренер, и другие ребята. С 8:00 до 23:00 мы были вместе.