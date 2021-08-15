Соревнования среди детей 2006-2007гг прошли в рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» госпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» при поддержке ООО «Магистраль» и федерации футбола республики. После встреч на выбывание, состоялся финал между командами «Гамурзиево» и «Хамхи» из города Сунжа.

Игра выдалась на редкость интересной и зрелищной, юные футболисты, несмотря на возраст проявили невероятное упорство и волю к победе. Тем не менее, фортуна, которая, как известно, дружит с мастерством, благоволила ребятам из Гамурзиевского округа Назрани, переигравших соперников с крупным счетом 5 — 2.

Участникам турнира организаторы вручили грамоты и кубки, а самой «молодой» команде — денежный приз.