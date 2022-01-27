Самбо

Победить ребятам помогли опыт и сила воли

Юные ингушские самбисты завоевали 11 «золотых» и 4 «серебряных» медали на соревнованиях в Твери

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Юные ингушские спортсмены завоевали 11 «золотых» и 4 «серебряных» медали на соревнованиях по профессиональному боевому самбо в Твери.

На чемпионате и первенстве Всемирной федерации боевого самбо среди юношей в двух разделах выступило около 300 спортсменов из России и стран СНГ. Ингушетию на турнире представляли воспитанники двух бойцовских клубов «Панчер» и «Гладиатор».

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществлялось Федерацией боевого самбо России по поручению Всемирной федерации боевого самбо (WCSF). Главным судьёй первенства был первый вице-президент Федерации боевого самбо России, судья международной категории, заслуженный мастер боевого самбо Волостных Валерий Валентинович. В соревнованиях приняли участие 7 команд из стран СНГ: сборные Российской Федерации, WCSF, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Луганской Народной Республики, Узбекистана.

По итогам первенства определились командные места: первое место — сборная команда Российской Федерации; второе место — сборная команда WCSF; третье место — сборная команда Азербайджана.

«Выступление наших спортсменов на этих соревнованиях — это большой, серьёзный шаг вперёд. Команда Ингушетии внесла в копилку сборной России значительный вклад», — поделился с газетой «Ингушетия» Абти Яндиев, вице-президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии.

По словам тренера клуба «Гладиатор», известного в республике спортсмена Адама Ганиева, победить ребятам помогли опыт и сила воли.

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