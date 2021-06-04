Молодые футболисты из разных клубов Бельгии должны были пройти специальные тесты. В комиссию входят 20 независимых специалистов и тренеров. По окончании тестов семья Халида Долтмурзиева получила письмо от этой спортшколы. Содержание письма приводит интернет-портал «Ингушспорт»:

«Лучший кандидат в лучшие спортсмены!» Мы рады сообщить вам, что ваш результат, полученный во время отборочных тестов в среду, 19 или 26 мая 2021 года, составляет +50% или более, что означает, что вы можете принять участие в отборочной стажировке в понедельник, 9, и вторник, 10 августа 2021 года. В соответствии с процедурой отбора стажировка также набирает положительные баллы, вы будете номинированы в смешанный отборочный комитет для получения высшего спортивного статуса. После окончательного утверждения смешанной отборочной комиссией вы можете начать обучение в одной из 5 лучших спортивных школ Фландрии в 2021-2022 учебном году. Отборочная стажировка проводится с 9:00 до 16:30 в NVC в Тюбизе. Точная программа будет отправлена вам по электронной почте за неделю до стажировки. В этом отношении мы соблюдаем процедуру отбора Topsport...«.

Отец юного футбольного дарования Умалат Долтмурзиев родом из Инарков, но жил в Малгобеке. В Бельгию переехал по работе в 2000 году, тогда ему было 22 года. Умалат с семьёй живёт в северной части Бельгии, рядом с морем, и работает в рыбной компании. У него три сына: Адалбек (занимается дзюдо), Халид (футболист) и самый маленький третий. Халид родился в Бельгии и начал интересоваться футболом с раннего возраста, с трёх лет. Но в местный клуб не брали из-за возраста, и только в четыре с половиной года мальчик пошёл в клуб «Ньюпорт». Там он играл три года, в последний из которых в старшей команде. Там его и увидели представители футбольного клуба «Серкль Брюгге».

«Серкль Брюгге» был первый клуб, который заинтересовался Халидом. По словам Умалата Долтмурзиева, они долго уговаривали перевести к ним Халида. Тренеры считают Халида одним из лучших в нападении в Бельгии в его возрасте. Он может набивать (чеканить) футбольный мяч больше 1000 раз, а теннисный — больше 100.

«Нам повезло, что у нас двойное гражданство, Халид сможет выступать, как за сборную Бельгии, так и за сборную России», — подчеркнул отец восходящей звезды.

У мальчика талант, о чём говорят все, кто его видел и знает, и поэтому его родители прилагают все силы, чтобы он добился высот. Помимо футбола мальчик занимается бегом. Также Халид увлекается плаванием, много путешествует, часто выезжает в соседние Германию и Нидерланды. Надо отметить, что юный футболист свободно общается со своими сверстниками из Бельгии, хорошо знает ингушский язык.