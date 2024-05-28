Спортсмен из Ингушетии стал двукратным победителем турнира по грэпплингу

Соревнования состоялись 26 мая в Москве. Боец продемонстрировал своё мастерство в весовой категории до 77 кг, а также в абсолютной весовой категории.

Ислам Цицкиев — воспитанник вице-президента РФСОО «Федерация грэпплинга в Москве» Ибрагима Сулейманова и представляет зал Grappling Academy CSKA.

«Турнир прошёл отлично, по воле Всевышнего удалось выиграть золото в своём весе и в абсолютной категории. Увидимся 30 июня на турнире WAYBJJ в Магасе», — прокомментировал свои достижения Ислам Цицкиев.

«Двойная золотая медаль — это значимое достижение, которое мотивирует стремиться к вершинам спортивного мастерства. Очевидно, спортсмен усердно готовился к турниру и продемонстрировал превосходные навыки грэпплинга», — добавил Тагир Хамхоев.