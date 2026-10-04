Старшеклассников и студентов Ингушетии приглашают на конкурс «День Рубля» 

Отмечается, что конкурс включен в рекомендованный к утверждению перечень олимпиад и конкурсов для выявления талантливой молодежи на 2026/27 учебный год.

Мероприятие дает возможность не только проявить творческие способности, но и поразмышлять об истории, значении и роли российского рубля.

Работы принимаются до 20 декабря 2026 года по электронной почте proekt@asprof.ru. Положение о конкурсе и подробная информация размещены на официальном сайте: https://rubday.asprof.ru/.