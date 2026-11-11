Сто пятьдесят ингушских студентов планируют трудоустроить в стройотряды 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи республики, еще одно направление — подготовка молодежных лидеров. Для этого в Джейрахе планируется провести школу командного состава, участниками которой станут 35 человек. Они получат необходимые знания и навыки для организации работы студенческих отрядов.

Особое внимание уделено трудоустройству. Планируется обеспечить работой 150 студентов с официальным оформлением, заработной платой и внесением сведений о трудовой деятельности. К проекту предполагается привлечь предприятия и организации республики, в том числе завод «РИАК», «Сад-Гигант», детский оздоровительный лагерь «Эрзи» и предприятия строительного комплекса.

Для молодых людей это возможность получить первый профессиональный опыт и поработать под руководством наставников. Эти вопросы стали центральными на конференции Окружного штаба РСО Северо-Кавказского федерального округа, прошедшей в Грозном. Ингушетию на ней представили руководитель регионального отделения Адам Ярижев и комиссар Мухаммад Мальсагов.

Отмечается, что по итогам конференции также закреплены квоты для студенческих отрядов республики на участие в межрегиональных и всероссийских трудовых проектах в 2027 году.