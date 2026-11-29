Речь шла о материнской любви, заботе и самоотверженности, о важности уважения к родителям и благодарности за их поддержку. Также обсуждались роль матери в воспитании детей, сохранение семейных традиций, духовно-нравственных ориентиров и преемственности поколений.

Отдельное внимание уделили национальным обычаям и традициям ингушского народа, где особое место занимают почитание матери, уважение к старшим и крепкие семейные устои.

Председатель Регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Анджела Гулиева отметила важность таких встреч для формирования нравственных ориентиров у молодежи.

«Мама — самый близкий и дорогой человек в жизни каждого из нас. Именно с материнской любви, заботы и мудрости начинается воспитание личности, формируются уважение к старшим, доброта, ответственность и любовь к родной земле. Очень важно с детства прививать детям понимание ценности семьи, учить их благодарности и бережному отношению к своим родителям. Такие уроки и беседы помогают не только напомнить о значении Дня матери, но и укрепить связь поколений, сохранить наши добрые традиции», — подчеркнула она.

День матери, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября, еще один повод выразить признательность женщинам, чьи любовь, терпение и забота являются основой семьи и важнейшей опорой в жизни каждого человека.