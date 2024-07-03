Стрелявшему в полицейского жителю Ингушетии предъявлено обвинение

Там напомнили, что 20 июня текущего года в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района в ходе конфликта, возникшего при проведении участковым уполномоченным осмотра территории, на которой располагается принадлежащая обвиняемому ферма, тот произвел выстрел из огнестрельного оружия, в результате чего полицейский получил ранение бедра.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Наше издание информировало, что по поручению главы МВД по республике Михаила Коробкина его заместитель Багомед Маммаев и начальник отдела ведомства Рашид Чаниев навестили в больнице участкового уполномоченного полиции Яхью Хаутиева, раненного при исполнении служебных обязанностей.

Правоохранитель находился на ферме, расположенной на окраине села Али-Юрт. Когда он хотел проверить документы у двоих работников-иностранцев, владелец хозяйства возмутился и выстрелил в него. После содеянного мужчина скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан.