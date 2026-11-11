Строительная готовность новой филармонии в Ингушетии достигла 70%

В Магасе продолжается возведение крупных культурных объектов: Государственной филармонии и Республиканского музея краеведения. Ход работ на площадках оценила министр культуры и туризма Залина Льянова, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.
Строительная готовность здания филармонии достигла 70%. Комплекс площадью свыше 11 тыс. квадратных метров включит в себя большой концертный и малый академический залы на 847 и 100 мест. Сейчас специалисты завершают прокладку инженерных сетей, устанавливают ограждения и благоустраивают территорию. К отделке фасада планируют приступить весной следующего года.
На площадке Республиканского музея краеведения уже разработан котлован, ведутся земляные работы. В двухэтажном здании площадью более 7,4 тыс. квадратов разместятся выставочные залы, фондохранилища, реставрационные мастерские, библиотека и конференц-зал на 220 мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2028 года.
Оба проекта реализуются в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. Параллельно в регионе обновляют существующие учреждения культуры.
В 2026 году капитальный ремонт охватит семь объектов, в том числе дома культуры, театры и библиотеки. На эти цели в рамках нацпроекта «Семья» было предусмотрено 469 млн рублей.
Отмечается также, что за последние годы в Ингушетии построено 11 ДК и капитально отремонтировали еще 14. Работа по созданию современных пространств для творчества и досуга жителей продолжается.