Строительная готовность новой филармонии в Ингушетии достигла 70%

Строительная готовность здания филармонии достигла 70%. Комплекс площадью свыше 11 тыс. квадратных метров включит в себя большой концертный и малый академический залы на 847 и 100 мест. Сейчас специалисты завершают прокладку инженерных сетей, устанавливают ограждения и благоустраивают территорию. К отделке фасада планируют приступить весной следующего года.

На площадке Республиканского музея краеведения уже разработан котлован, ведутся земляные работы. В двухэтажном здании площадью более 7,4 тыс. квадратов разместятся выставочные залы, фондохранилища, реставрационные мастерские, библиотека и конференц-зал на 220 мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2028 года.

Оба проекта реализуются в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. Параллельно в регионе обновляют существующие учреждения культуры.

В 2026 году капитальный ремонт охватит семь объектов, в том числе дома культуры, театры и библиотеки. На эти цели в рамках нацпроекта «Семья» было предусмотрено 469 млн рублей.

Отмечается также, что за последние годы в Ингушетии построено 11 ДК и капитально отремонтировали еще 14. Работа по созданию современных пространств для творчества и досуга жителей продолжается.