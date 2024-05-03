Строительство дамбы стартовало в селе Верхние Ачалуки Ингушетии 

«Не так давно в результате проливных дождей затопило домовладения сельчан, а также прилегающие участки. Наибольший урон был нанесен домам, расположенным на улице Ломоносова. Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов поручил разобраться в данном вопросе и найти пути решения, чтобы избежать возникновения подобных ситуаций в дальнейшем», — рассказал собеседник издания.

Глава района Абдулхамид Костоев совместно с депутатом Госдумы Муслимом Татриевым, общественностью и руководителем вышеуказанного сельского поселения Яхьёй Гогиевым после тщательного обсуждения пришли к выводу о необходимости строительства дополнительного водоёма, который будет служить в качестве отстойника.

Отмечается, что работы ведутся за счет средств Муслима Татриева. Уже имеющаяся на территории села Верхние Ачалуки дамба также была построена при его финансовой поддержке.