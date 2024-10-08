Строительство детского инфекционного отделения в Ингушетии завершено на 95% 

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что медучреждение крайне необходимо, поскольку создание современных условий для лечения и диагностики инфекционных заболеваний поможет минимизировать уровень заболеваемости среди детей.

Он подчеркнул, что региональная программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры, очень актуальна для республики.

Напомним, объект стоимостью 480 млн рублей возводится на территории детской республиканской клинической больницы в Назрани.

Общая площадь 4-этажного корпуса составляет более 4 тыс. квадратных метров. В нем будут оборудованы операционная, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, лифты и другие функциональные помещения.