Строительство новой спортплощадки в селе Инарки Ингушетии завершено на 80%

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе районной администрации, на сегодняшний день выполнено около 80% запланированных работ. Специалисты занимаются установкой фонарных столбов и укладкой асфальтового покрытия.

«Завершение строительства позволит расширить возможности для занятий физической культурой и спортом в селе Инарки. Новая площадка станет частью спортивной инфраструктуры населённого и будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди жителей, в том числе подрастающего поколения», — подытожил собеседник.