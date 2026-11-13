Студентка мединститута Госуниверситета Ингушетии отличилась на научном конгрессе 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Ингушского Госуниверситета, в рамках масштабного события состоялись «Молодежные научные поединки», где начинающие специалисты и студенты из России и зарубежья состязались в решении сложнейших клинических задач.

Медицинский институт Ингушского государственного университета на конкурсе представил доклад на тему «Викарные кровотечения: миф или реальность?». По единогласному решению жюри победу одержала студентка 5-го курса Дина Кокуева, подготовившая проект под руководством профессора Зареты Гатагажевой.

Коллектив Госуниверситета поздравил студентку и ее наставника с триумфом, пожелав новых научных открытий и профессиональных успехов.