Студентка мединститута Госуниверситета Ингушетии отличилась на научном конгрессе 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба Госуниверситета Ингушетии

В Москве с 11 по 13 ноября года проходил III Международный конгресс «Социально значимые инфекции: комплексный подход и инновационные решения», посвященный 100-летию академика РАН Александра Хоменко. 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Ингушского Госуниверситета, в рамках масштабного события состоялись «Молодежные научные поединки», где начинающие специалисты и студенты из России и зарубежья состязались в решении сложнейших клинических задач. 

Медицинский институт Ингушского государственного университета на конкурсе представил доклад на тему «Викарные кровотечения: миф или реальность?». По единогласному решению жюри победу одержала студентка 5-го курса Дина Кокуева, подготовившая проект под руководством профессора Зареты Гатагажевой. 

Коллектив Госуниверситета поздравил студентку и ее наставника с триумфом, пожелав новых научных открытий и профессиональных успехов.

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