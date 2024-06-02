Студенты ингушского колледжа совершили восхождение на гору «Гиряг»

Как сообщили газете «Ингушетия» инициатором и организатором восхождения является президент Федерации альпинизма и спортивного туризма республики Беслан Гудиев, который вместе с ребятами принимал участие в восхождении.



Подготовка к мероприятию началась в альпинистском лагере «Кязи». Студенты прошли инструктаж и отработали все нюансы маршрута категории сложности 1Б.



Отмечается, что вся команда с успехом достигла вершины горы «Гиряг». Там студенты традиционно сфотографировались с флагом Ингушетии, запечатлев таким образом свою маленькую победу.



По возвращению на базу, студентам торжественно вручили удостоверения о выполнении норматива и значки «Альпинист России».



«Ребята получают колоссальный опыт в адаптации; в походе формируются взаимопомощь, преодоление трудностей и стремление к победе», — подчеркнули организаторы восхождения.