Студенты московских вузов из Ингушетии сдают кровь в помощь пострадавшим в теракте

«Ингушетия вместе со всеми скорбит по погибшим в «Крокус Сити Холле» и готова оказать необходимую помощь пострадавшим», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, ингушские студенты высших учебных заведений выразили готовность сдать кровь, к ном присоединяются и другие представители республики, проживающие в столице и Подмосковье.

«Случившаяся трагедия — общая беда для россиян. Но наша сплоченность, помощь и поддержка друг другу помогут нам справиться с любым злом», — подчеркнул Глава субъекта.

По последним данным, более 500 тыс. человек приняли участие в сборе крови для пострадавших при теракте. Количество жертв трагедии возросло до 115 человек.