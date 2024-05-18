Судья ВС России Ибрагим Фаргиев получил высший квалификационный класс

Судья Верховного суда Российской Федерации Ибрагим Фаргиев получил высший квалификационный класс, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ВС республики.
Ибрагим Фаргиев 12 лет руководил Верховным судом Ингушетии. Он внёс значительный вклад в развитие и модернизацию судебной системы республики: обеспечил её открытость, укрепил авторитет судебной власти.
Пресс-служба отмечает, что под его руководством Верховный суд региона заслужил репутацию органа правосудия, который в полной мере исполняет роль независимой судебной инстанции.
Напомним, Ибрагим Фаргиев — профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист России и Ингушетии, почётный работник судебной системы.
Коллектив Верховного суда республики поздравил бывшего руководителя с получением высшего квалификационного класса судьи. Коллеги пожелали ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в укреплении отечественной судебной системы и повышении её эффективности.