Сунженская школа имени Героя России Алихана Калиматова в финале конкурса диорам

Ученики и педагоги Сунженской четвертой школы имени Героя России Алихана Калиматова добились высокого результата, войдя в число финалистов Всероссийского конкурса «Военно-исторические диорамы: история в деталях», сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.
С этим значимым достижением коллектив поздравили представители Народного фронта региона. В гостях у ребят побывали сопредседатель и представитель регионального штаба Мадина Богатырева и Магомед Муружев.
В ходе визита общественники ознакомились с музейной экспозицией учебного заведения и осмотрели диораму, посвященную героической битве за город воинской славы Малгобек в годы Великой Отечественной войны (1942-1923 годы).
Мадина Богатырева выразила благодарность школьникам и их наставникам за кропотливый труд, искреннюю любовь к истории родного края и достойное представление республики на федеральном уровне.
Представители Народного фронта отметили, что подобные проекты имеют огромное значение: пока подрастающее поколение бережно хранит память о подвигах предков, связь времен не прерывается.