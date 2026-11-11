Сунженская школа имени Героя России Алихана Калиматова в финале конкурса диорам

С этим значимым достижением коллектив поздравили представители Народного фронта региона. В гостях у ребят побывали сопредседатель и представитель регионального штаба Мадина Богатырева и Магомед Муружев.

В ходе визита общественники ознакомились с музейной экспозицией учебного заведения и осмотрели диораму, посвященную героической битве за город воинской славы Малгобек в годы Великой Отечественной войны (1942-1923 годы).

Мадина Богатырева выразила благодарность школьникам и их наставникам за кропотливый труд, искреннюю любовь к истории родного края и достойное представление республики на федеральном уровне.

Представители Народного фронта отметили, что подобные проекты имеют огромное значение: пока подрастающее поколение бережно хранит память о подвигах предков, связь времен не прерывается.