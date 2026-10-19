Сунженские казаки из Ингушетии приняли участие в Круге Терского казачьего войска

Интерьер — это не просто набор мебели и отделочных материалов, а целостная система, в которой цвет, текстура и фактура работают в неразрывной связке. Неудачная колористика способна вызывать фоновую тревогу, тогда как сбалансированная палитра и грамотно подобранные поверхности делают пространство уютным и гармоничным.