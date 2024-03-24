Телеканалы Ингушетии сняли с эфира развлекательные передачи из-за траура 

Как сообщил газете «Ингушетия» директор НТРК Шамсудин Боков, они поменяли сетку вещания на 24 марта, отменив такие программы, как шоу «Потолкуем», «Мелодия сердца» и другие. На ГТРК, по словам заместителя руководителя Магомеда Марзиева, выйдет в эфир только итоговый информационный выпуск.

Государственные флаги России и республики на госучреждениях и администрациях муниципалитетов были приспущены еще накануне. Учреждения культуры отменили все запланированные мероприятия

Теракт в «Крокус Сити Холле» осудили старейшины, общественные деятели, молодежь, представители НКО и национальных диаспор, проживающих в республике.

Напомним, Президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил 24 марта днем траура. Обращаясь к тем, кто потерял родных и близких от отметил, что вместе с ними скорбит вся страна.