Торговые объекты Малгобека проверили на соблюдение требований законодательства

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, в ходе инспекционного выезда особое внимание уделили оформлению работников, ведению налогового учета и наличию необходимых документов. Отдельно проверили магазины, реализующие пивную и табачную продукцию. Специалисты изучили разрешительные документы и акцизные марки на товары.

По итогам проверки были выявлены некоторые нарушения. Несколько пивных магазинов привлечены к ответственности в виде штрафов. Остальным предпринимателям вынесли предупреждения и разъяснили порядок устранения имеющихся нарушений.

«Подобные рейды реализуются на регулярной основе в целях контроля соблюдения установленных требований в сфере торговли и повышения ответственности предпринимателей», — подытожил собеседник.