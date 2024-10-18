Три предприятия в Ингушетии должны получить КЭР  

Речь идет об открытом акционерном обществе «РН «Ингушнефть», ООО «Алнедра» и «Роспетрол Эко», которые эксплуатируют объекты, оказывающие существенное негативное воздействие на окружающую среду, информировали газету «Ингушетия» в региональном кабинете министров.

Магомед Евлоев отметил, что правительство активно информирует юридические лица о необходимости получения КЭР сроком на 7 лет и заявки для этого предприятиями будут направлены в ближайшее время.

«Вопросы соблюдения требований природоохранного законодательства, создания благоприятных условий жизни для наших жителей и экологической безопасности республики являются для нас приоритетными», — подчеркнул вице-премьер.