Троих жителей Ингушетии задержали за незаконный вылов и продажу осетра

«13 января текущего года подозреваемые сговорились и около автозаправочной станции в Назрани продали лицу, участвовавшему в оперативно-розыскных мероприятиях, одну рыбу осетрового вида общим весом около 6 килограмм. В ходе следствия выяснилось, что рыбу выловили в бассейне Каспийского моря с помощью колющих орудий лова, запрещённых для любительского и промышленного рыболовства», — сказал собеседник.

Собеседник также добавил, что по уголовному делу проводят необходимые следственные и процессуальные действия для выяснения всех подробностей произошедшего преступления.

Следственный отдел по Сунженскому району следственного управления СК России возбудил уголовное дело на основании материалов оперативно-розыскной деятельности Пограничного управления ФСБ России по республике.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору).

В рамках следствия продолжается активная работа, направленная на сбор доказательств и установление всех обстоятельств совершённого преступления.