Фонд «Посети Кавказ» знакомит жителей и гостей Москвы с туристическими точками притяжения, памятниками природы и объектами культурного наследия СКФО. Экспозиция под открытым небом расположилась на Рождественском бульваре и на Школьной улице. Работы современных фотографов Кавказа и путешественников можно увидеть до 26 декабря текущего года.

Выставка представляет российский Кавказ как уникальное место, где сконцентрировано большое число достопримечательностей, в описании которых не обойтись без слова «самый»: гора Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы, самые крупные комплексы средневековых замков России — «Эгикал», «Вовнушки», «Лисри». Мидаграбинские водопады — самые высокие в России и Европе, Сулакский каньон — самый глубокий в России и Европе. Также среди фоторабот особо выделяются: самый крупный средневековый некрополь России и Кавказа — город мертвых в селе Даргавс, самые древние христианские храмы России — Аланские и храм Тхаба-Ерды, самая большая мечеть в России и Европе — «Гордость мусульман», самая большая и древняя крепость России — Нарын-Кала в Дербенте (объект всемирного наследия ЮНЕСКО).

«Наша выставка — это вдохновение для москвичей и гостей города на новые путешествия. Своеобразный путеводитель по российскому Кавказу. Чек-лист, как превратить обычный отпуск в «дорогу рекордов»: увидеть за одну-две поездки столько красивейших природных и культурных достопримечательностей страны, сколько вряд ли можно встретить за один раз в другом месте», — рассказал директор фонда «Посети Кавказ» Алексей Хлопов.

Фотовыставка организована фондом «Посети Кавказ» при поддержке Министерства экономического развития РФ и при содействии правительства Москвы.

Напомним, благотворительный фонд социальных и благотворительных проектов «Посети Кавказ» создан в 2013 году. Цель работы — развитие туризма, поддержка и продвижение культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских, благотворительных проектов на Северном Кавказе.

Деятельность фонда направлена на разработку и создание перспективных туристских территорий и туристских ресурсов СКФО; продвижение туристского потенциала региона в России и за рубежом; содействие развитию туристской инфраструктуры, включая развитие системы классификации объектов туристской индустрии; реализация мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа СКФО.

Дополнительную информацию о выставке можно получить в фонде «Посети Кавказ» по телефону: +7 (499) 673-33-59 (доб. 202).