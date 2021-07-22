Так, развитие сельского туризма, по оценкам экспертов, способно создать до 60 тыс. новых рабочих мест, содействовать развитию сельской экономики, а также повышению доходности сельскохозяйственных производителей.

«С правовой точки зрения такая поддержка государством уже осуществляется: в № 132-ФЗ внесено понятие «сельского туризма», расширяются полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере туризма, на муниципальном уровне закрепляется новый вид туризма — сельский, поддержка и развитие туризма отнесены к приоритетным направлениям госрегулирования туристкой деятельности; в № 264-ФЗ определено, что сельский туризм выступает основным направлением господдержки развития сельского хозяйства», — рассказала газете «Ингушетия» декан факультета экономики, управления и права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Оксана Ступникова.

В стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ также определено, что для развития сельской экономики необходимо развивать сельский туризм. Оксана Ступникова считает, что его развитие способно заставить более активно использовать земли сельскохозяйственного назначения и объекты недвижимости для туризма: «Это, конечно, потянет за собой решение вопросов с Роспотребнадзором, службой участковых, дислокации полиции, пожарной охраны, медицинской помощи, навигации, придорожной инфраструктуры и др.».

Надо отметить, что в Европе сельский туризм занимает по популярности 2 место и доходы от сельского туризма составляют 1/3 всей прибыли (для сравнения: в РФ — не более 1%).

Реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», по мнению декана факультета экономики, управления и права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Оксаны Ступниковой, возможна при расширении количества и содержания разного рода мероприятий: «Среди них могут быть: проведение форумов, посвященных сельскому туризму, с участием российских и зарубежных специалистов; разработка и реализация образовательных программ по развитию сельского туризма (в том числе экологического); подготовка операторов по продвижению веб-решений; внедрение платформы по цифровизации туристических продуктов; поддержка проектов военно-патриотического туризма; разработка механизма финансовой поддержки НКО, разрабатывающих целевые программы в сфере агротуризма; поддержка инициатив ТОСов в сфере сельского туризма; проведение конкурса на лучшие региональные практики в сфере сельского туризма и пр.

Можно предположить, что такой выход за пределы традиционных видов деятельности и возможность дополнительного формирования доходов сельского населения позволят устойчиво развиваться сельским территориям».