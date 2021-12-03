Обветренные, изможденные, но не сломленные, они почти преодолели этот самый длинный в истории человечества маршрут длинной в государственную границу России. Осталось еще чуть-чуть. Они — это отважная команда путешественников, которую возглавляет наш прославленный земляк Константин Мержоев. Ну как чуть-чуть: пройти и проехать нужно около 4 тысяч км из намеченных 35 тысяч.

Ближе к обеду группа путешественников, о которых наша газета подробно пишет в последние дни, прибыла в культурную столицу Ингушетии — город Назрань. Здесь, на территории Мемориала памяти и славы, их тепло встретили хозяева, экскурсоводы рассказали гостям об истории Ингушетии, которая детально воплощена в объемных и плоских художественных произведениях.



— Сегодня немного отдохнем среди друзей и завтра продолжим свой путь, — с облегчением сказал руководитель экспедиции Мержоев, отведав ломтик ингушского «чапильга» с творогом. — До Архыза 10 дней на велосипеде, дальше еще 10 дней пешком через Главный Кавказский хребет. И — до Сочи.

— Наконец-то мы согреемся на солнышке, — признается единственная женщина в группе, молодая девушка Елена Галко. — Самое трудное испытание — это встречный ветер. Даже снег с дождем так не мешают движению. Удивительная у вас республика — сплошные села. В других регионах иногда десятки километров разделяют населенные пункты...

Вечером у путешественников, как мы уже сообщали, встреча с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым, предполагается разнообразная культурная программа пребывания гостей в нашей республике. В любом случае, желаем им хорошо отдохнуть, а дальше — счастливого пути!