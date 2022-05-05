Обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных инвестпроектов, а также строительство школ, детских садов и автомагистралей стали приоритетами Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2030 года. Её своим распоряжением утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте Кабинета министров страны, главные задачи стратегии в социальной сфере — строительство школ и новых детских садов, которые снимут проблему доступности дошкольного образования в регионах Северного Кавказа, развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, высокотехнологичной медицины, а также решение жилищных вопросов.

Что касается экономики СКФО, то одним из локомотивов выбран агропромышленный комплекс. В регионах округа, за исключением Ставрополья, преобладают малые и средние хозяйства. Согласно стратегии, сельхозпроизводителям будут предлагаться готовые модели развития предприятий с единым пакетом, включающим в себя агротехнологии, консультационное сопровождение и меры господдержки. Таким образом, в СКФО планируется вывести на новый уровень садоводство, овцеводство, скотоводство и аквакультуру.

Создание новых и модернизация существующих промышленных производств — также среди приоритетов развития округа. Так, планируется строительство горно-обогатительного комбината на Худесском месторождении в Карачаево-Черкесии и возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии.

Важным направлением развития округа станет создание транспортной инфраструктуры. Главный проект стратегии в этой сфере — строительство автодороги, соединяющей северокавказские курорты с черноморскими туристическими центрами. Также планируется реконструкция аэропортов в Махачкале, Нальчике, Беслане и Грозном.

Стратегия предполагает, что в ближайшие годы основными туристическими направлениями в СКФО станут Кавказские Минеральные Воды, горнолыжные курорты «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи», «Мамисон», «Армхи» и кластер культурно-познавательного туризма с центром в Дербенте.

Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, определявшего развитие Северного Кавказа до 2025 года. Обновлённая версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления.

«Регионы Северного Кавказа играют значимую роль в общественной жизни страны, обладают значительным потенциалом для развития в различных секторах экономики. Наша задача — максимально эффективно использовать появляющиеся возможности, в первую очередь на благо жителей региона», — отметил вице-премьер, куратор Северо-Кавказского федерального округа Александр Новак.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на совещании у полпреда Президента РФ в СКФО сообщал, что строительство дополнительных объектов для всесезонного курорта «Армхи» позволит снизить напряженность на рынке труда и обеспечить до 1 млрд рублей налоговых поступлений в бюджет.

На курорте инвестором за счет собственных средств введены в эксплуатацию ряд объектов спортивной и развлекательной инфраструктуры, однако дальнейшее увеличение туристического потока требует завершения строительства комплекса. Реализация проекта обеспечит прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в размере 1 млрд рублей, создание 700 постоянных и 1,5 тысячи сезонных рабочих мест, и это не считая рабочие места в смежных секторах.

По его мнению, в условиях низкого уровня занятости (общий уровень безработицы в республике составляет 26,8%, а регистрируемой — 9,2%), проект имеет большую социальную значимость.

Он отметил, что объем бюджетных средств, необходимых для строительства объектов первой очереди, составляет 1,8 млрд рублей, второй — 5,4 млрд рублей.

«Армхи» — всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность еще называют «музеем под открытым небом»: здесь находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.