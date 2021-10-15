Ход путешествия вокруг России освещается участниками и организаторами экспедиции на сайте и аккаунтах проекта, где публикуются фоторепортажи и путевые заметки, видеоотчеты и видеодневники, благодаря которым жителям страны стало известно, что всю Новосибирскую область путешественники преодолели на велосипедах сквозь метель.

В этом регионе члены экспедиции продолжили путь вдоль границ нашей страны. Они посетили Карасукский и Баганский район, где сделали плановую трехдневную остановку. Это уже второй велосипедный этап экспедиции, поэтому в памяти жителей российских регионов, встречающих у себя путешественников, они чаще всего остаются именно как путешественники-велосипедисты.

Новость об участниках экспедиции, которые в основном на велосипедах покоряют маршрут, проходящий вдоль границы нашей великой страны, потрясла людей! Сложно вообразить, какие испытания легли на их плечи. Даже Баганский район встретил их обильным снегопадом, хоть это и редкое климатическое явление для начала октября в этих краях.

Но группа путешественников проявила стойкость и мужество, продолжила свой путь на велосипедах по дорогам района, хотя жители этих мест, проявив гостеприимность и оценив погодные условия, предлагали гостям доехать от границы с Карасукским районом до самого Багана на машине. Участники велопробега культурно отказались от таких удобств, и, как самые коммуникабельные и жизнерадостные, с радостью делились своими впечатлениями со всеми, кто встречался у них на пути. Несомненно, для многих жителей этих районов, где ребята уже побывали, они станут примером целеустремленности и силы духа!

Дальше дорога лежала в Омскую область. Первой остановкой участников масштабной комплексной экспедиции на территории этого края стало село Ивановка Калачинского района. Здесь команда пробудет до 16 октября при поддержке регионального Пограничного управления ФСБ России. Об этом наша газета узнала из сводки последних новостей экспедиции.

По словам руководителя Константина Мержоева, одним из самых тяжелых был 54-дневный пешеходный этап от Байкала до Тывы по тайге, горам и болотам.

«На последние четыре дня у нас закончились продукты, — рассказал Константин. — Питались тем, что собирали или ловили. За эти четыре дня мы прошли всего 20 километров, настолько много было завалов, горельников, прижимов, скал. А еще в это время реки поднялись до 2-2,5 метра. И вот представьте: вы пролезли через все завалы, на карте нормальный проход, а перед вами скала метров под 200 и река. В реку вы не можете зайти, потому что сильное течение и глубоко. Уходить назад — это два-три километра корячиться для того, чтобы что-то там найти. Либо лезть наверх. Я вот думаю, из тех людей, которые подавали заявку, многие думали, что это веселый поход. Нет, это сложное путешествие, но интересное, которое участники будут вспоминать всю жизнь».

11 октября 2021 года на базе омской школы № 4 имени И. И. Стрельникова прошла встреча путешественников со школьниками и воспитанниками военно-патриотических клубов «Граница» и «Пограничник». Участники экспедиции совместно с действующими пограничниками и ветеранами почтили память героя, имя которого носит школа, и возложили цветы к мемориальной доске. В конце мероприятия выступил народный коллектив «Рубеж55».

Впереди у путешественников Тюменская, Курганская, Челябинская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская и Астраханская области, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Ставропольский край. Финишировать второй велосипедный этап будет в поселке Пхия Карачаево-Черкесии.

Ориентировочно в декабре 2021 года, преодолев более 35 тысяч километров, участники экспедиции завершат свой путь на курорте Красная Поляна. Но более точную информацию можно будет узнать только по факту прибытия группы к назначенному месту. Мы будем следить за ходом развития ситуации и сообщать об этом своим читателям.

Наша справка:

Организаторы экспедиции «РоссиЯ-2021» — Федерация спортивного туризма России, Русское географическое общество и Министерство просвещения РФ.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Партнерами выступают образовательный центр «Сириус», Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова, курорт Красная Поляна, авиакомпания Utair, Институт географии РАН, телеканал «Моя планета», «Бессмертный полк России», Финансовый университет при Правительстве РФ, проект «Молодые лидеры будущего», Ассоциация пресс-служб Краснодарского края и другие.

Координаторами являются Алексей Ярошевский, Иван Чайка и Христофор Константиниди.

Руководит экспедицией заслуженный путешественник России Константин Мержоев.

Фотографии, сделанные за время путешествия и демонстрирующие многообразие и красоту природы, войдут в книгу «Живописная Россия». Также по итогам экспедиции планируется выпустить документальный фильм.