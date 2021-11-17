Подробно описав деятельность центра, автор в конце письма просил журналистов нашего издания оказать содействие омскому волонтеру и рассказать о нем в газете «Ингушетия» для того, чтобы придать огласке благородный поступок своего земляка.

Внимательные читатели, наверное, заметили, что наша редакция приняла этот вызов и в течение всего времени, пока И. Давыдов находился в пути, оказывала ему информационное сопровождение: на страницах газеты «Ингушетия» периодически публиковались статьи об этом мероприятии.

Из представленной информации от редактора центра благотворительной помощи детям нам стало известно, что омский «Дом радужного детства» — это единственный в России хоспис европейского формата, который предполагает работу не только с терминальными больными, но и с теми детьми, жизнь которых можно не просто продлить, а качественно улучшить.

Как следовало из письма С. Михневича, хоспис был признан самым удачным проектом реабилитационного центра помощи детям, известного своей благотворительностью не только в Омской области, но и далеко за её пределами.

Далее в письме сообщалось, что и центр, и хоспис живут и работают только за счет добровольных пожертвований, и что в числе других свой жест доброй воли решил продемонстрировать и омский спортсмен Иван Давыдов, который в поддержку хосписа решил преодолеть тысячи километров по республикам Северного Кавказа.

Сергей Михневич любезно предоставил нашей редакции телефон и электронный адрес И. Давыдова, после чего у нашего корреспондента появилась возможность отслеживать весь путь спортсмена по Кавказской тропе от старта до финиша.

Перед стартом нам удалось поговорить со спортсменом, и он рассказал, что не понаслышке знает, что такое серьёзный недуг, потому как сам в недавнем прошлом перенёс серьезное заболевание.

«В моем исцелении «виновато» моё неравнодушное отношение к больным детям, которых я по возможности стараюсь опекать, — сказал Иван. — Я считаю, что именно забота о больных детях во многом способствует выздоровлению людей, которые могут хоть чем-то помочь беззащитным малышам. Поэтому, учитывая то, что у меня с детства идёт любовь к путешествиям, я решил из всех рассматриваемых маршрутов выбрать Кавказ и пройти этот красивый край с лозунгом и призывом помогать детским домам. И я очень надеюсь, что мне это удастся».

25 августа 2021 года Иван взял старт и в начале сентября начал свой забег в городе Дербенте Дагестанской Республики. Его маршрут состоял так: Дербент — Хучни — Кубачи — Вачи — Кумух — Гуниб — Ботлих (Дагестан); Химой — Шарой — Тазбичи — Итум-Кале (Чечня); Гули — Ляжги — Джейрах (Ингушетия); Горная Саниба — Даргавс — Верхний Фиагдон — Нижний Унал — Махческ (Северная Осетия); Верхняя Балкария — Безенги — Эльтюбю — Балым — Тырныауз — Верхний Баксан — Терскол (Кабардино Балкария); Учкулан — Теберда — Домбай — Архыз — Дамхурц (Карачаево-Черкесия); Сочи (Краснодарский край).

Все время нахождения в пути омич общался не только с местными жителями, но и многими знаменитостями, делился со своими подписчиками последними новостями с маршрута и призывал всех неравнодушных людей и руководителей органов местного самоуправления к милосердию и участию в судьбе больных детей, находящихся на попечении благотворительного центра «Радуга» в Омске.

С этой целью Иван сотрудничал также и со всеми средствами массовой информации на местах и встречался с представителями общественных организаций и благотворительных фондов.

Преодолев длинный путь, Иван Давыдов прибыл в Ингушетию в середине сентября. Его путь по горной части республики пролегал через Гули, Ляжги и Джейрах. По прибытии в одно из самых живописнейших мест Ингушетии марафонец связался с нами по телефону и рассказал о своих дальнейших планах.

Как стало известно, глава администрации Джейрахского района оказал содействие в организации мероприятий, предусмотренных спортсменом на территории нашей республики, и позаботился о том, чтобы его встретили и проводили на должном уровне.

«Ахмед Льянов уделил мне большое внимание, оказал настоящее кавказское гостеприимство, что для меня было крайне приятно», — сказал Иван и пожелал всему ингушскому народу счастья и процветания.

Пробыв в Ингушетии всего два дня, омский ультрамарафонец двинулся в сторону Осетии и далее по своему маршруту, который пролегал через шесть республик Северного Кавказа и Краснодарский край. В среднем омский спортсмен преодолевал по 35 километров в день.

Финишировал он в Сочи в конце октября, преодолев около тысячи трёхсот километров пути, и первым делом связался с Омским благотворительным центром «Радуга», ради чего и был предпринят данный забег.

«Вот и финиш! Пятьдесят два дня интенсивной ходьбы уже позади, и я хочу сделать низкий поклон всей дороге, которую я прошел, — сказал Иван. — И ещё я хотел бы отметить, что я не один делал этот проект. Поэтому мне сегодня от души хочется поблагодарить всех, кто подбадривал меня изо дня в день, советовал, переживал, помогал финансово, делился едой и кровом, и, что самое главное, верил в меня и вселял надежду. Это заслуга всех неравнодушных людей, которые, услышав о том, что омскому детскому дому нужна помощь и поддержка, тут же откликались, перечисляли деньги, пусть небольшие, но от души, ведь не зря же говорится: с миру — по нитке, бедному — рубаха. Таким образом, все мои попутчики, информационные сопровождающие и люди на местах внесли весомую частичку в это благородное дело. Также и мой забег не смог бы совершиться без добродушных людей, о которых я буду помнить всю свою жизнь!»

Примечательно, что для омского спортсмена Ивана Давыдова пройденный этап по Кавказской тропе — это не первый масштабный проект. В июле этого года он преодолел маршрут по Саянскому кольцу — такой же протяженности, как и нынешний. К тому же идеи и задачи летнего этапа ходьбы у спортсмена были те же: помощь и поддержка тяжелобольным детям.

В удачно завершившемся марафоне «Кавказская тропа» есть две символические стороны: сильный герой и маленькие дети, которые изо дня в день борются за свою жизнь. Уверенно можно сказать, что теперь они внимательно будут следить за успехами Ивана Давыдова и с нетерпением ждать его у себя в гостях, ведь он никогда не приходит к ним с пустыми руками, а из уст его можно услышать о тех местах, которых они никогда не видели.