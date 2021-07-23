«В этом регионе вы не будете скучать ни дня. Попадая в удивительный край древних башен, порожистых рек и суровых гор, гости республики погружаются в одно непрекращающееся приключение. Живописные пейзажи, гостеприимные люди, необычные блюда, старинные традиции, а ещё — лечебный воздух. Даже космонавты после полёта восстанавливаться приезжали именно сюда! Горная Ингушетия — край, который никого не оставляет равнодушным», — пишет Подколзина, перечисляя пять причин посетить край башен и легенд.

По её словам, интересное начинается уже по пути из аэропорта «Магас». Пейзажи за окном меняются прямо на глазах, а горы постепенно «вырастают». Ближе к Джейрахскому ущелью начинается самая красота: величественные пики, яркие зелёные луга с пасущимися стадами, бурные реки, удивительного цвета небо и древние башни: «Всё это больше похоже на картинку из сказки, поэтому будьте готовы: сфотографировать хочется всё! Достоин внимания Цей-Лоамский перевал, с высоты которого (2100 м) можно любоваться видом знаменитой горы Казбек и невероятной красоты ущельем. Также советуем подняться по тропам горного кряжа Джейрахского ущелья в Эрзи. С одной его стороны — первозданная природа и возможность «потеряться» во времени, с другой — у подножия — открывается вид на мечеть, расположенную в сельском поселении Ольгетти».

Надежда Подколзина упомянула старинные башенные комплексы, в большом количестве разбросанные по всей горной Ингушетии. Каждый комплекс является родовым. Самый известный комплекс — Вовнушки — находится в Гулойхийском ущелье и представляет собой два четырёхярусных замка, вырастающих прямо из горы, когда-то соединённых между собой подвесным мостиком. Символ горной Ингушетии, в 2008 году он стал финалистом конкурса «Семь чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.

Не менее известен и комплекс Эрзи. «Советуем оставить машину у подножия горы и подняться к башням пешком. На каждом шагу открываются новые виды: можно увидеть заснеженные вершины и в безоблачную погоду — знаменитую гору Спящая красавица. Боевые башни Эгикал — настоящий музей под открытым небом. Архитектурный ансамбль был построен приблизительно в XI веке на вершине горы Цей-Лоам. Отсюда открывается красивый вид на реку Асса и соседние башенные комплексы. С этим местом связано большое количество легенд, поэтому здесь особые настроение и энергетика», — пишет Подколзина.

Богата горная Ингушетия и водопадами, крупнейший из них— Ляжгинский водопад. Он достигает высоты 20 м. «Добраться до него — отдельный квест. Нужно пройти вверх по экотропе, протяжённостью 1300 метров. В труднопроходимых местах дорога оборудована специальными перилами — они делают подъём безопасным. По пути увидите огромные валуны, множество растений, а далеко внизу, параллельно тропе, бурную реку. Если подняться на самый верх, можно заметить колючую проволоку. В этом месте начинается граница с Грузией, поэтому закончить своё восхождение лучше именно здесь», — поделилась автор своими впечатлениями.

Еще один водопад — Фуртоугский — стекает со Столовой горы в самом начале Джейрахского ущелья. При высоте в 12 метров он является вторым крупнейшим в Ингушетии. Кстати, этот водопад получил имя Дмитрия Ивановича Менделеева — учёный посетил его летом 1880 года во главе геологической экспедиции.

Вода здесь настолько чистая, что её можно пить без вреда для здоровья. А ещё — любоваться красотой ущелья, обрывистыми скалами, покрытыми мхом и гулять по ореховому саду.

В горном селении Армхи и в расположенном там курорте с одноимённым названием воздух полезен не только из-за своей чистоты, но и благодаря обильно растущим хвойным деревьям. Многие туристы едут в республику исключительно для того, чтобы посмотреть на местные сосны.

Пыльца этих деревьев — настоящая экзотика. Её используют для профилактики и лечения большого количества заболеваний дыхательной системы. В советское время сюда приезжали космонавты, чтобы восстанавливать здоровье после полёта, заводские работники и шахтёры. У всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина здесь была персональная дача. В наши дни курорт особенно популярен у аллергиков. Кстати, пользу здоровью здесь приносят не только сосны, но и вода. Её можно (и нужно!) пить прямо из-под крана, так как она — родниковая.

Дополнить впечатление стоит поездкой на канатной дороге, расположенной на территории курорта Армхи. Она даёт отличный обзор практически всей курортной зоны. Можно любоваться склонами гор с их богатой растительностью и делать фотографии на память.

Надежда Подколзина особо отметила: «Оказывается, если часто подолгу смотреть на тлеющие угли, можно здорово улучшить зрение. А дым от костра — хорошая профилактика простуды. Такими рецептами делятся ингушские пастухи и уверяют, что здоровье у них отменное. Здесь вообще охотно делятся — не только историями, но и, например, угощениями. Запросто можно получить в подарок молоко, сыр, ягоды для ребёнка или вкусную домашнюю выпечку. А ещё — приглашение на чай. Вы же — гость республики! А к гостям здесь относятся крайне трепетно.

Очень важно, чтобы они остались довольны и увезли в свои родные города самые благоприятные впечатления от поездки. Кстати, не пытайтесь заплатить за подарки — так можно сильно обидеть местных жителей. Именно здесь, в горах, традиции чтут особенно усердно. Основные вопросы по-прежнему решает совет старейшин. А каждую пятницу — обязательно день национальной кухни. Самое главное — здесь чувствуешь себя в безопасности. Доброе отношение к гостям — это часть религии местных жителей. Особенно к тем, кто приехал издалека и не имеет друзей и родственников».