Сбер поможет развитию курорта Армхи в Ингушетии

Детально проработанная концепция проекта позволит реализовать комплексный подход в совершенствовании инфраструктуры территории, создании новых объектов и мест притяжения туристов.

В предложение Сбера входит анализ целевой аудитории и окружения, принципы дизайн-кода территории и подходы к формированию внешнего облика объекта, ключевые финансовые показатели и источники финансирования, план реализации проекта и ключевые риски.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сегодня у Сбера уже накоплена большая экспертная база по оценке туристических проектов в стране. На Юге России и Северном Кавказе мы уже несколько лет развиваем собственную экспертизу этого направления: от потребностей туристов в разных жизненных ситуациях с использованием BigData до комплексной оценки эффективности инвестпроектов любого объёма финансирования. Сегодня всё бОльшую роль приобретает новое позиционирование туристического кластера Северного Кавказа, развивающего свои всесезонные курорты, где быстро растет спрос на спортивный, событийный бальнеологический, этно-культурный, экологический и гастротуризм. Уверена, курортная зона Армхи вскоре станет новой точкой притяжения для туристов со всей России и зарубежья».

Республики Северного Кавказа являются одним из самых перспективных туристических направлений: совокупный среднегодовой темп роста туристов за последние 4 года составил более 27%, а в 2022 году привысил показатель 2 млн человек. Вместе с популярностью курортов СКФО растёт и требовательность гостей к разнообразию локаций и видов отдыха. Сервисы и решения Сбера и партнёров банка помогают компаниям отрасли соответствовать требованиям времени и опережать ожидания клиентов.

Магомед Евлоев, генеральный директор ООО «Курорты Ингушетии»:

«Горно-лыжный курорт «Армхи» расположен в Джейрахском ущелье недалеко от заповедника Эрдзи с большим числом культурно-исторических памятников. Курорт был открыт в конце 2013 года и уже пользуется успехом, как у новичков, так и у профессионалов горнолыжного спорта. Сейчас на его территории работают 4 гостиницы и гостевые дома, которые могут принять до 330 гостей. Мы планируем с помощью инвестиций увеличить число гостей курорта в 6 раз и создать 500 новых рабочих мест».

Главная особенность горнолыжного курорта Армхи в том, что здесь на высоте выше 1520 метров над уровнем море построены 2 трассы разной сложности. Общая протяженность составляет 1200 метров, а перепады высот — 250 метров. Каждая трасса снабжена кресельным и бугельным подъемником. Благодаря искусственному освещению здесь можно кататься как в дневное, так и ночное время. Пропускная способность подъёмников одной трассы 1200 людей в час, двух — 2400. Спуски имеют систему искусственного снегообразования. Для новичков на курорте работают квалифицированные инструкторы.

Беслан Мизиев, председатель Комитета по туризму Республики Ингушетия:

«Туризм сегодня — одно из самых привлекательных направлений для инвесторов. Курорты Северного Кавказа уже несколько лет подряд пользуются повышенным спросом среди жителей России. И всё чаще для горнолыжного отдыха выбирают Ингушетию, где есть и благоприятный климат, и горы, и лечебно-минеральные воды, и самобытная культура».