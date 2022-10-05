«Мизиев проинформировал депутатов о том, что комитет по туризму в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получил из федерального бюджета субсидию в 80,6 млн рублей, которая будет направлена на благоустройство турмаршрутов», — процитировали газете «Ингушетия» председателя Комтуризма в заксобрании.

Как отметил Мизиев, в Ингушетии действует более 30 туристических маршрутов. Самые посещаемые пролегают по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, где находится большое количество памятников истории и культуры.

По его словам, для реализации проектов по благоустройству туристических маршрутов и возведению некапитальных строений в виде кемпингов необходимо заключение соглашения между региональным комитетом по туризму, грантополучателями, заповедником «Эрзи» и Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником.

Со своей стороны, участники встречи отметили важность и перспективность данного договора и сошлись во мнении, что стратегия развития туризма предполагает формирование современной инфраструктуры, отвечающей на все требования времени.

Кроме того, было озвучено, что в рамках экологического туризма должно быть оказано минимальное и контролируемое воздействие на природу.

«Нам необходимо двигаться вперед с учётом экологических, социально-экономических и культурных аспектов, совершенствуя наши туристические маршруты и создавая все условия для этого», — отметила вице-спикер Аза Хашиева.

По итогам обсуждения поставленных вопросов депутаты Народного собрания рекомендовали руководству заповедников на уровне правительства Ингушетии достигнуть консенсуса в данном вопросе.

Ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщал, что в горах Ингушетии в 2022-2023 годах после благоустройства запустят 37 туристических маршрутов.

«Республика в этом году получила из федерального бюджета субсидию в 80,6 млн рублей, которая будет направлена на благоустройство туристических маршрутов и локаций», — заявлял Калиматов.

По его словам, до конца этого года будут реализованы проекты по благоустройству туристических маршрутов, появятся 11 кемпингов. При этом 13 турмаршрутов обновят до конца текущего года, еще 24 — в следующем.

По данным Главы Ингушетии, в 2023 году регион получит федеральные субсидии на поддержку проектов в сфере туризма, предусмотренные проектом «Развитие туристической инфраструктуры», на сумму 184,5 млн руб.

При этом особое внимание власти уделят реализации проектов на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Турпоток в республику с 2019 года по август 2022 года составил 430 тыс. человек. Причиной такого интереса к республике Глава региона назвал уникальную природу, башенные комплексы, традиции и обычаи.