Всего таких групп будет четыре. Волонтёры намерены помогать в восстановлении древнего башенного комплекса «Бишт». На днях председатель общественного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы», журналист Руслан Гусаров и глава администрации горного района побывали на месте предполагаемых работ, встретились с реставраторами, провели рабочее совещание, наметили дальнейшие действия по организации и проведению проекта на территории Ингушетии совместно с властями, общественными организациями и активистами республики.

Ставший уже традиционным проект пройдёт с 6 по 19 августа текущего года на территории всех регионов СКФО. Волонтёры из разных уголков страны, желающие развития добрососедских связей и укрепления межнационального согласия в России, соберутся на юге страны для проведения общественно полезных работ, просветительских акций и мероприятий.

Проект реализуется с 2016 года. Он направлен на укрепление межнациональных отношений народов, социальную поддержку и развитие внутренних потенциалов РФ. Авторы проекта считают, что многие проблемы в сфере межнациональных отношений в России — следствие стереотипов, предубеждений, комплексов в отношениях представителей разных национальностей и культур. Задача проекта — устранить эти «белые пятна», дать молодежи новые знания о стране и ее народах, раскрыть внутренний мир и возможности участников, подружить их.

Опираясь на установленные коммуникации и опыт своих предыдущих проектов, организаторы проекта достигают поставленных целей через уже проторенную дорогу: совместный общественно полезный труд, просвещение и активную блогерско-журналистскую деятельность во время волонтерских экспедиций. К этому теперь добавляется работа по подготовке межрегиональных и цифровых проектов, направленных на достижение межнационального согласия. Проект пройдет в три этапа: экспедиционный, проектный, форумный. Как и прежде, главный девиз (он же и структура): «Помогать, познавать, рассказывать — дружить!».

На Северном Кавказе группы волонтеров совместно с местными властями и НКО организуют и проводят работы, на которых добровольцы помогают специалистам сохранять и восстанавливать памятники истории: древние родовые башни, крепости и храмы. Попутно идет сбор материалов для собственных проектных идей и предложений.

Волонтёры намерены привлечь внимание органов государственной власти, общественных организаций и представителей бизнеса к проблемам укрепления межнациональных отношений, сохранения языков, памятников истории и культуры, внести посильный вклад в сохранение башенных и храмовых архитектурных комплексов Северного Кавказа, а также в программы развития внутреннего туризма в РФ, рассказать о потенциалах субъектов России.