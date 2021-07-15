Экскурсия

Виды совершенно потрясающие

В выпуске утренней программы телеканала «Санкт-Петербург» подробно и красочно описали туризм в горной части Ингушетии

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В выпуске утренней программы телеканала «Санкт-Петербург» при участии эксперта по туризму Лизы Бондарь подробно и красочно описали туризм в горной части Ингушетии, назвали лучшие места, необходимые для посещения, описали условия пребывания, инфраструктуру и оценили гостеприимство.

«Горная часть Ингушетии — это космос. В любое время года виды совершенно потрясающие. Гости, которые бывали и в Исландии, и в Южной Америке, и в Новой Зеландии, говорят, что такого они не видели никогда. К тому же Ингушетия — это край башен. У народа непростая, местами трагичная история конфликтов и набегов, поэтому им приходилось строить оборонительные башни. Ингушские башни делятся на оборонительные и жилые, они великолепно сохранились. Есть целые города и поселения из башен, которые вписаны в ландшафт», — отметила Лиза Бондарь.

По её словам, дороги великолепные: «Всё, что асфальтировано, потрясающего качества. В заповеднике — самом красивом месте — дорога, конечно, грунтовая. Очень хорошо с гостеприимством. Инфраструктуру доведут до высокого уровня — ребята трудятся, работают. Через пару сезонов всё будет хорошо. В Ингушетии есть отель и простые гестхаузы. Там всё по-домашнему: накормят и напоят, дадут чистую постель. Есть нюансы. Хоть правила в Ингушетии не такие строгие, как в соседней Чечне, но на территории республики нельзя распивать алкоголь и нельзя курить».

Лиза Бондарь назвала пять мест, которые обязательно нужно посетить. По её мнению, это Ляжгинский водопад, башенный комплекс Эрзи, древняя столица горной Ингушетии Эгикал и два башенных комплекса Пялинг и Ний: «Туда мало кто возит, но это потрясающие заповедные места».

Лиза Бондарь собрала впечатления туристов, которые побывали в горной республике:

«Ингушетия нереально фантастическая! Безумно гармонична — природной красотой и исторической рукотворной. Обязательно вернусь в Ингушетию, это даже не обсуждается» (Светлана, Петербург).

«Ингушетия лично для меня стала открытием другой планеты! Очень красивой планеты» (Алёна, Ростов-на-Дону).

«Ингушетия просто оставила меня без слов! Заповедник «Эрзи» — это полный восторг, теперь мечтаю вернуться туда» (Эля, Петербург).

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