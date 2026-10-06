Турнир «Футбол для СВОих» организовали в селе Плиево Ингушетии

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе фонда, турнир прошел на спортивной площадке школы номер 5. В соревнованиях приняли участие дети разных возрастов. Организатором выступила персональный социальный координатор Хяди Буружова при поддержке педагогического коллектива учебного заведения.

Программа включала разминку, товарищеские матчи по мини-футболу и спортивные эстафеты. Мероприятие было направлено на популяризацию здорового образа жизни, развитие командного взаимодействия и создание условий для полезного досуга и психоэмоциональной разгрузки детей.

«Развитие физической культуры и вовлечение детей в командные виды спорта способствуют их гармоничному развитию и укреплению психоэмоционального фона. Мероприятие «Футбол для СВОих» объединило ребят, подарив им заряд бодрости и хорошего настроения. Филиал фонда продолжит системную работу по организации культурно-спортивных событий для семей защитников Отечества», — отметила Хяди Буружова.