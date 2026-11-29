Организатором соревнований выступило территориальное Пограничное управление ФСБ России совместно с Минспорта и Федерацией рукопашного боя республики. Участникам передали поздравительный адрес Главы республики Махмуда-Али Калиматова, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального спортивного ведомства.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель правительства республики Владимир Сластенин, министр спорта Руслан Белхороев, олимпийские чемпионы Хасан Халмурзаев и Назир Манкиев, другие почетные гости.

Зрителям представили хореографическую постановку «Барабанный номер с доулями», выступили солист Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева Магомед Балаев и гостья из Дагестана Мисрият Магомедова.

Соревнования длились два дня. Более 100 спортсменов в восьми весовых категориях демонстрировали на татами свои навыки и спортивную подготовку. Сильнейших бойцов определили в общекомандном и личном зачетах. Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты.

Чемпионат в очередной раз подтвердил высокий уровень подготовки сотрудников органов безопасности, отметили в Минспорта.