Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани впервые в истории республики прошел чемпионат органов федеральной службы безопасности Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по рукопашному бою. Турнир посвятили памяти Героя России адмирала Германа Алексеевича Угрюмова.
Организатором соревнований выступило территориальное Пограничное управление ФСБ России совместно с Минспорта и Федерацией рукопашного боя республики. Участникам передали поздравительный адрес Главы республики Махмуда-Али Калиматова, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального спортивного ведомства.
В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель правительства республики Владимир Сластенин, министр спорта Руслан Белхороев, олимпийские чемпионы Хасан Халмурзаев и Назир Манкиев, другие почетные гости.
Зрителям представили хореографическую постановку «Барабанный номер с доулями», выступили солист Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева Магомед Балаев и гостья из Дагестана Мисрият Магомедова.
Соревнования длились два дня. Более 100 спортсменов в восьми весовых категориях демонстрировали на татами свои навыки и спортивную подготовку. Сильнейших бойцов определили в общекомандном и личном зачетах. Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты.
Чемпионат в очередной раз подтвердил высокий уровень подготовки сотрудников органов безопасности, отметили в Минспорта.