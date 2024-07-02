Уборочная кампания стартовала в Ингушетии

Всего в текущем году планируется собрать урожай шести культур, а именно озимой пшеницы, ячменя, рапса, озимых на корма, овса и ярового ячменя. Согласно прогнозам, общий объем урожая составит порядка 60 тыс. тонн.

По словам собеседника нашего издания, вся сельскохозяйственная техника подготовлена к работе. Помимо этого, в распоряжении у аграриев необходимые материально-технические ресурсы. Также предварительно была проведена опашка и обкос полей.

Отмечается, что для обеспечения безопасности на время уборочной кампании заблаговременно реализован комплекс противопожарных мероприятий.