Участников автопробега «100 000 километров возможностей» встретили в Ингушетии

Гонщики на российских автомобилях Lada Vesta и «Москвич-3» за 7 месяцев должны побывать во всех регионах России, преодолев 100 тыс. км. Завершится автопробег в октябре на берегу бухты Нагаева в Магадане.

Тем самым планируется установить мировой рекорд — проехать самое большое расстояние в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту. Уникальный автопробег проходит при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» и «Движения первых».

В составе экспедиции — рекордсменка России по автоспорту, двукратная чемпионка мира по боксу Нина Абросова, эксперт комитета Госдумы России, телепродюсер и журналист Андрей Леонтьев, писатель, общественник Михаил Виноградов и другие.

«Участники автомобильного пробега были впечатлены удивительными пейзажами и непревзойденным гостеприимством Ингушетии, выделив ее как место, которое обязательно должен посетить каждый искатель приключений и поклонник неизведанных территорий», — отметили в региональном кабинете министров.