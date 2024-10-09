Учителям Ингушетии вручили награды 

Руководитель региона отметил, что педагоги еще и мамы, что обеспечивают уют дома, воспитывают своих детей, а потом идут учить других, в том числе быть патриотами и достойными гражданами родного Отечества.

«Сегодня, когда наши герои защищают границы великой России, это особенно важно. Кроме того, наши учителя дают детям знания и жизненные ориентиры», — отметил Глава.

Он подчеркнул, что власти субъекта постоянно работают над улучшением развития образовательной инфраструктуры республики. Строятся новые здания, а существующие ремонтируются, обновляется материально-техническая база. С 2019 по 2023 год в рамках реализации нацпроекта «Образование», а также различных государственных программ в республике построено 37 школ почти на 23 тыс. мест.

«Более того, мы смогли создать более 3 700 рабочих мест для учителей. Все это делается для наших педагогов и детей, для будущего нашей республики. Хочу пожелать всем учителям и наставникам Ингушетии профессионального роста. Личного счастья, любви и добрых свершений, здоровья и благополучия», — добавил Махмуд-Али Калиматов.