Угнавший автомобиль клиента иностранец предстанет перед судом в Ингушетии 

Отмечается, что владелец Hyundai Accent, оставив ключи от машины работнику автомойки в столице региона, направился на встречу со знакомым. Воспользовавшись этим, иностранец решил прокатиться и выехал в сторону сельского поселения Экажево Назрановского района.



Угнавший иномарку без цели хищения водитель выехал на полосу встречного движения, нарушив ПДД, после чего был остановлен сотрудниками дорожной полиции, а машина доставлена в отдел полиции.