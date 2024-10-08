Угнавший автомобиль клиента иностранец предстанет перед судом в Ингушетии 

Хусейн Плиев

В угоне иномарки обвиняется 21-летний трудовой мигрант, уголовное дело направлено в Магасский районный суд, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры. 

Отмечается, что владелец Hyundai Accent, оставив ключи от машины работнику автомойки в столице региона, направился на встречу со знакомым. Воспользовавшись этим, иностранец решил прокатиться и выехал в сторону сельского поселения Экажево Назрановского района. 

Угнавший иномарку без цели хищения водитель выехал на полосу встречного движения, нарушив ПДД, после чего был остановлен сотрудниками дорожной полиции, а машина доставлена в отдел полиции.

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