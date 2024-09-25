Укравшую около 800 тыс. рублей в Ингушетии мошенницу нашли в Чечне 

Там напомнили, что в 2016 году злоумышленница пришла в городской магазин своей знакомой на примерку одежды. Заметив возле кассы прозрачный пакет с деньгами, она воспользовалась удобным моментом, завладела наличными и скрылась. Ущерб составил 779 тыс. рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Полицейские Ингушетии совместно с коллегами из Чечни при содействии сотрудников управления ФСИН России по второму региону установили местонахождение подозреваемой. 48-летняя женщина в настоящее время содержится в следственном изоляторе на территории Чеченской Республики. Она подозревается в мошенничестве.

Фигурантка призналась в содеянном 8 лет назад, также рассказала, что потратила украденные деньги на собственные нужды.