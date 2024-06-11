УПЧ в Ингушетии и президент Адвокатской палаты республики проведут совместный прием

Приём состоится в рамках социального проекта «День бесплатной правовой помощи населению Республики Ингушетия». Его цель — обеспечить гражданам возможность получения квалифицированной юридической помощи на безвозмездной основе.

Во время приёма обратившиеся смогут получить разъяснения о средствах, которые они могут использовать для защиты своих прав и свобод. Все заявления и жалобы будут рассмотрены в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Рекомендуется подготовить письменное обращение, содержащее все необходимые сведения, для оперативного рассмотрения доводов.

Время проведения приёма: с 10:00 до 13:00. Адрес: город Магас, улица Д. Мальсагова, 11.

Запись на приём осуществляется по телефонам: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-19-20 — ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

Следует отметить, что такой формат взаимодействия между Уполномоченным по правам человека и представителями адвокатского сообщества повышает доступность правовой защиты для населения и демонстрирует готовность властей оказывать помощь гражданам в реализации их прав. Это также позволяет развивать систему бесплатной юридической помощи и повышать правовую грамотность населения.