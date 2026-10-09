УПЧ в Ингушетии помог военнослужащему оформить бессрочную инвалидность

Участнику специальной военной операции из Ингушетии установили вторую группу инвалидности бессрочно при содействии уполномоченного по правам человека в республике Ибрагима Цечоева. Ранее заявитель был вынужден ежегодно проходить переосвидетельствование в органах медико-социальной экспертизы.
По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, местный житель обратился за помощью, поскольку с 2023 года ежегодное подтверждение инвалидности, полученной вследствие военной травмы, создавало для него дополнительные сложности. Боец попросил оказать содействие в установлении инвалидности без срока переосвидетельствования.
В целях решения данного вопроса УПЧ направил запрос в Главное бюро медико-социальной экспертизы по республике. По результатам проведенной работы при очередном освидетельствовании заявителю установили вторую группу инвалидности бессрочно.
«О принятом решении мужчину уведомили через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Информацию также продублировали в телефонном разговоре», — пояснил собеседник.