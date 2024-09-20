УПЧ в Ингушетии помог женщине получить пособие на детей

«В адрес уполномоченного поступила жалоба от женщины, которая столкнулась с отказом в назначении ей ежемесячного пособия. В июле этого года она подала заявление через портал «Госуслуги» о получении социальных выплат на основании рождения и воспитания детей. Однако вскоре получила уведомление об отказе, мотивированное недостоверными или неполными данными», — говорится в сообщении.

Заявительница считает, что «действия Социального фонда России являются незаконными, так как моя семья соответствует всем критериям для получения социальной выплаты. Наш совокупный доход не превышает прожиточного минимума, а все необходимые документы были предоставлены».

После рассмотрения жалобы уполномоченный направил запрос в СФР. В результате проверки документов и фактических обстоятельств было принято решение о назначении женщине ежемесячного пособия на четверых детей в размере 14 тыс. 390 рублей.

Ранее наше издание сообщало о том, что УПЧ в Ингушетии добился перевода осужденного в колонию, расположенную ближе к его семьям.