Уроженцы Ингушетии стали призерами турнира по джиу-джитсу

«Ибрагим Тумгоев смог завоевать золотые медали в возрастной категории 8–9 лет. Он получил награды в весовой категории до 31 кг в двух разделах джиу-джитсу — GI и NO-GI. Муса Тумгоев не остался без награды турнира. Он смог получить бронзовую медаль в весовой категории INFANT (до 30 кг) в разделе NO-GI для участников 10–11 лет», — рассказал собеседник.

Оба спортсмена являются воспитанниками Артура Сарибекяна и представляют клуб Bjj Alex Team.

«Молодые спортсмены показывают высокий уровень мастерства и волю к победе в конкуренции с лучшими представителями своих возрастных категорий», — добавил Тагир Хамхоев.