Уроженец Ингушетии Ибрагим Тумгоев стал победителем турнира по грэпплингу

«Боец стал золотым призёром в весовой категории до 31 килограмма среди спортсменов с серыми и жёлтыми поясами», — рассказал собеседник.

Ибрагим Тумгоев является воспитанником Артура Сарибекяна и представляет зал BJJ ALEX TEAM.

Турнир был приурочен ко Дню России.

«Это отличный результат для молодого спортсмена. Особенно учитывая, что грэпплинг — это достаточно сложный вид спорта, требующий от спортсмена не только физической подготовки, но и умения правильно использовать тактику и стратегию боя», — прокомментировал Тагир Хамхоев.