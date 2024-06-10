Уроженец Ингушетии Ибрагим Тумгоев стал победителем турнира по грэпплингу

Ибрагим Тумгоев стал золотым призером всероссийского турнира по грэпплингу, который прошел в Ростове-на-Дону, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортивного ресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Боец стал золотым призёром в весовой категории до 31 килограмма среди спортсменов с серыми и жёлтыми поясами», — рассказал собеседник.
Ибрагим Тумгоев является воспитанником Артура Сарибекяна и представляет зал BJJ ALEX TEAM.
Турнир был приурочен ко Дню России.
«Это отличный результат для молодого спортсмена. Особенно учитывая, что грэпплинг — это достаточно сложный вид спорта, требующий от спортсмена не только физической подготовки, но и умения правильно использовать тактику и стратегию боя», — прокомментировал Тагир Хамхоев.