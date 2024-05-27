Уроженец Ингушетии стал победителем международного турнира по джиу-джитсу

Идрис Алиев одержал победу на международном турнире по джиу-джитсу Samurai Open (Summer 2024), который состоялся 26 мая в Казахстане. Об этом рассказал корреспонденту газеты «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Идрис провёл три поединка и в каждом одержал досрочную победу. Он стал золотым призёром в весовой категории до 85 кг среди обладателей пурпурных поясов», — рассказал собеседник.
Добавим, что Идрис Алиев — ученик Антона Муратова и представляет зал KTTGRES.
Сам спортсмен прокомментировал свою победу так: «Боролся на большом турнире Samurai Open. Провел три встречи с опытными соперниками и все схватки завершил досрочно с помощью приёма «сабмишен».
«Это значимое достижение демонстрирует силу и профессионализм Идриса. Оно может служить вдохновляющим примером для молодых спортсменов, показывая, как важны дисциплина, упорство и талант для достижения успеха», — добавил Тагир Хамхоев.