Урусхан Евлоев покинул пост мэра Назрани 

Возглавлявший самый крупный населенный пункт республики с 2019 года Урусхан Евлоев досрочно сложил свои полномочия мэра Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.
По славам собеседника издания, с инициативой о проведении внеочередного заседания городского совета депутатов выступил сам мэр.
Временно исполняющим обязанности градоначальника назначен заместитель главы администрации Назрани Рамзан Тутаев.
Напомним, Урусхан Евлоев занимал должность мэра с сентября 2019 года, после утверждения муниципальными депутатами отставки Алихана Тумгоева в связи с истечением срока полномочий.