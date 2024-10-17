Урусхан Евлоев покинул пост мэра Назрани 

По славам собеседника издания, с инициативой о проведении внеочередного заседания городского совета депутатов выступил сам мэр.

Временно исполняющим обязанности градоначальника назначен заместитель главы администрации Назрани Рамзан Тутаев.

Напомним, Урусхан Евлоев занимал должность мэра с сентября 2019 года, после утверждения муниципальными депутатами отставки Алихана Тумгоева в связи с истечением срока полномочий.