По данным следствия, с 2018-го до июля текущего года мужчина незаконно хранил в своем домовладении слиток золота массой около 500 граммов и стоимостью свыше 4,5 млн рублей, который был изъят сотрудниками управления ФСБ по региону при проведении оперативного мероприятия.

С учетом позиции гособвинителя, Назрановский районный суд приговорил фигуранта к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Золото конфисковано в доход государства.